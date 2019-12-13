Haberler » Güncel » Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur - Haber

Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin organizasyonuyla Ayvalıklı Kore Gazisi Hasan Kulluk'a övünç madalyası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan tarafından ikametinde takdim edildi.

13.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:51Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur
'in ilçesinde, Güney Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Muharip Gaziler Derneği'nin organizasyonuyla Ayvalıklı Kore Gazisi Hasan Kulluk'a övünç madalyası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan tarafından ikametinde takdim edildi.

92 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kulluk'u ikamet ettiği kızının evinde ziyaret eden Kaymakam Görgülüarslan'a; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Onuk da eşlik etti.

Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesinde ki Kore Gazisi Hasan Kulluk'u ikamet ettiği kızı Canan Ay'ın evinde gerçekleşen ziyaret; gazinin torunu Onur Ay, Gelini İmren Ay ve en küçük torunu Uras Ay'ın konukseverliğinde gerçekleşti.

Ziyarette övünç madalyasını Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu ile birlikte Kore Gazisi Kulluk ve en küçük torunu Uras Ay'a takdim eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, gözleri görmeyen ve yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları bulunan gazinin elini öperek, Türk Milleti adına şükranlarını iletti.

Ailenin sorunlarını dinleyen Kaymakam Görgülüarslan, Kore Gazisi Hasan Kulluk'un vefatı halinde Çanakkale Şehitliği'nde toprağa verilmesine yönelik talebi de değerlendireceklerini kaydetti. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:45 Su altına gönül verenler bir araya geldi - Haber
16:44 Bursa'da 'tekel bayi' cinayeti sanığına, ömür boyu hapis cezası isteniyor - Haber
16:44 Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Haber
16:43 Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci - Haber
16:43 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:46:48