Haberler » Güncel » Kaymakam Görücü'den şiddetli lodos uyarısı - Haber

Kaymakam Görücü'den şiddetli lodos uyarısı

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara soba kullanımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

05.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:55Kaymakam Görücü'den şiddetli lodos uyarısı
Kaymakamı Şükrü Görücü, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara soba kullanımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Kaymakamı Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçtuğunu belirterek, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını kaydetti.
Şiddetli lodosun gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini aktaran Görücü, vatandaşlardan soba kullanma konusunda dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan ilçede etkili olan lodos nedeniyle bir iş yerinin çatısının araçların üzerine düşmesi nedeniyle hasar oluştu.

İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 21:03:27