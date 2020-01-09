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Kaymakam, Gümüşgün'lü güreşçileri ödüllendirdi

Isparta Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun, "Okul Sporları İl Birinciliği Yıldız Erkekler Güreş Grekoromen" dalında takım puanı olarak İl İkinciliğini kazanan Gümüşgün Ortaokulu öğrenci sporcuları makamında ağırladı.

09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:26Kaymakam, Gümüşgün'lü güreşçileri ödüllendirdi
Isparta Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun, "Okul Sporları İl Birinciliği Yıldız Erkekler Güreş Grekoromen" dalında takım puanı olarak İl İkinciliğini kazanan Gümüşgün Ortaokulu öğrenci sporcuları makamında ağırladı.

Kaymakam Coşkun, Baladızlı sporculardan, gelecekte de ülkemiz adına güreş başarısı beklentisi ve takibi içerisinde olacağını dile getirdi. Kaymakam Coşkun, kariyer planlarıyla ilgili de hedeflerini ve eğitim düşüncelerini sordu. Başarılı güreşçilere spor başarılarının eğitimle doğru orantılı yürümesi gerektiğini söyleyen Coşkun, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Coşkun, sporcuları ödüllendirerek kutladı. Kaymakam Coşkun, ayrıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu ve Güreş Antrenörü Bayram Çevik'i de kutladı. - ISPARTA

Isparta Gönen, Spor

Kaynak: İHA

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