Kaymakam Gürçam, İnşaatı Devam Eden Okulları İnceledi

Adana
'nın Kozan
İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam
, ilçede yapımına devam eden okulların inşaatını gezerek yerinde incelemede bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile beraber ilçede yapımı devam eden Şaban Ata İlkokulu, Neacip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu ve Lütfi Ali Şadi Çelik ortaokulu yeni bina inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Gürçam, inşaatlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gürçam yeni okul binalarının 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına hazır hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. - ADANA
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Kaynak: İHA