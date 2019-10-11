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Kaymakam Güven'den okul ziyareti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, sınırdaki köy okullarını ziyaret etti.

11.10.2019 14:58Kaymakam Güven'den okul ziyareti
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, sınırdaki köy okullarını ziyaret etti.

Kaymakam Yakup Güven, beraberindeki 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ile ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aktütün köyünü ziyaret etti. Güven ve beraberindekiler, köyün ileri gelenleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra köy okullarını gezerek öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Güven ve beraberindekiler, öğretmenlerle de bir araya geldi. - HAKKARİ

Yakup Güven, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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