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Kaymakam Güven'den okul ziyaretleri

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:52Kaymakam Güven'den okul ziyaretleri
'nin Kaymakamı Yakup Güven, köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Güven, beraberindeki Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Jandarma Komutanı Erdoğan Çarık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile köyleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Çatalca köyü Soğuksu mezrasını ziyaret eden Kaymakam Yakup Güven, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Ardından Soğuksu Mezrası İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerini ziyaret eden Güven, çocuklar bir araya geldi. Çocuklara kitap, kalem ve çikolata dağıtarak bir süre sohbet eden Kaymakam Güven, ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti. - HAKKARİ

Yakup Güven, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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