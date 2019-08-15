Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Halim'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, şehit ve gazi ailelerini unutmadı.

15.08.2019 11:17 Kaymakam Halim'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamı Türker Çağatay Halim, şehit ve gazi ailelerini unutmadı. Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında, Kuşu Beldesi, Yaykın ve Kayaışık köylerindeki 6 aileye yapılan ziyarete, Kaymakam Halim ile birlikte Jandarma Astsubay Başçavuş Özcan Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz katıldı.

Kaymakam Halim, Simav'daki tüm şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacaklarını ifade etti. Halim " Yüce Milletimizin bölünmez bütünlüğü için, canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:31   TFF Başkanı Özdemir: Fikstür ve maç günü düzenlemeleri
13:31   Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
13:31   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ
13:31   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ
13:31   SPOR Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
13:31   ADANA 2 günlük bebek uykusunda öldü
13:30   Çaldığı altınları öyle bir yere saklamış ki...