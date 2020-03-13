Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi
Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim 2020 yılı Şubat ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi.
13.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:00
Kütahya 'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim 2020 yılı Şubat ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi. Kaymakam Halim, "İlçemizin güvenliğini sağlamak adına polisimiz ve jandarmamız 24 saat esasına göre çalışıyor. Şubat ayında Simav ilçesi genelinde 5688 araç denetlendi, 8451 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı haklarında arama kararı olan 32 kişi yakalandı, 135 araç trafikten men edildi, 357 araca kişiye trafik cezası uygulandı. Toplam 198 bin 85 TL para cezası kesildi. Ayrıca ilçe genelinde İçişleri Bakanlığı'nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 gram skunk, 15 gram kubar esrar, 146 adet ekstacy hap ele geçirildi. 14 kişi adli makama sevk edildi. Metruk binaların yıkımı konusunda ise ilçe geneli, 83 köy ve 1 beldede metruk bina olarak tespit edilen 100 bina yıkıldı" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türker Çağatay Halim, Kütahya, Simav, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti