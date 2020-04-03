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Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, mart ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi.

03.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:17
Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi
Kütahya 'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, mart ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi. Kaymakam Halim, "İlçemizin güvenliğini sağlamak adına polisimiz ve jandarmamız 24 saat esasına göre çalışıyor. Mart ayında Simav ilçesi genelinde 5 bin 783 araç denetlendi, 9 bin 655 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Haklarında arama kararı olan 18 kişi yakalandı, 108 araç trafikten men edildi, 503 araca kişiye trafik cezası uygulandı. Toplam 240 bin 715 TL para cezası kesildi. Ayrıca ilçe genelinde İçişleri Bakanlığı'nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 gram metamfetamin, 106 gram kubar esrar, 14 adet hap ele geçirildi. 3 kişi adli makama sevk edildi. Metruk binaların yıkımı konusunda ise, ilçe geneli 83 köy ve 1 beldede metruk bina olarak tespit edilen 100 bina yıkıldı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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