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Kaymakam halk pazarını denetledi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip korona virüs (Covid-19) le mücadele tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimde bulundu.

17.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:37
Kaymakam halk pazarını denetledi
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip korona virüs (Covid-19) le mücadele tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimde bulundu.

Alınan tedbirler sonucu satış tezgahları arasında en az 3 metrelik mesafe kuralı, vatandaşların birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklıkta bulunması ve hijyenik önlemlerin alınması hususlarında Kaymakam Ürkmezer tarafından yapılan denetime İlçe Emniyet Müdür Vekili Mesud Yılmaz eşlik etti.

Pazar yerine giriş ve çıkış için oluşturulan denetim noktalarında, görevli emniyet personeli ve zabıta ekipleri ile beraber, İlçe Sağlık Müdürülüğüne bağlı sağlık görevlileri de vatandaşların ateşlerini ölçerek sağlık kontrolünde bulundu.

Korona virüse karşı ilçede tüm tedbirlerin alındığını ve hassasiyetle uygulandığını ifade eden Kaymakam Ürkmezer, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli denetimleri yapıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere vatandaşlarımızdan da tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu hayati önemde bir konu. Tedbirlere uymamak sadece kendi hayatımızı değil pek çok vatandaşımızın da hayatını riske atmak anlamına geliyor. Tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha önemle rica ediyorum, kendilerinin ve ailelerinin sağlığı, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı için mutlaka tedbirlere uysunlar" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel
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