Kaymakam Hamitoğlu Muhtarlarla Buluştu

Hizan
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Merkez
Yatılı Ortaokulunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Hamitoğlu, amaçlarının ilçe genelindeki sorun ve sıkıntıları birinci ağızdan dinleyerek, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişareler yapmak olduğunu söyledi.
İlçede kamu hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Hamitoğlu, "Bizlerin ve mahallelerimizde, köylerimizde yönetici konumundaki muhtarlarımızın, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, toplumun huzur ve güveninin sağlanması noktasında önemli görevleri var. Özellikle asayiş ve güvenliğin tesisinde muhtarlarımızın hassas olmaları, bu konuda bizlerle ve ilgili kurumlarımızla sürekli irtibat halinde olmalarını bekliyoruz." dedi.
Toplantıya ilçedeki kurum amirleri de katıldı.
07 Aralık 2018 Cuma 18:29