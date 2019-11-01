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Kaymakam Hasan Yaman'dan Kent Konseyi'ne iadeyi ziyaret

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Kent Konseyi'ne iadeyi ziyarette bulundu.

01.11.2019 10:33Kaymakam Hasan Yaman'dan Kent Konseyi'ne iadeyi ziyaret
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Kent Konseyi'ne iadeyi ziyarette bulundu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Hasan Yaman'ı Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Kent Konseyinin faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi alan Kaymakam Yaman, bu tarz temsil konseylerinin varlığı ve faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Ziyarette sosyal ve kültürel konulardan, vatandaşların taleplerine, eğitimden, Bozüyük'teki turizm alt yapısına kadar pek çok konu görüşülürken, ziyaret sonunda Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Kaymakam Hasan Yaman'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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