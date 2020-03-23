Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Hatam'dan vatandaşlara uyarı - Haberler

Kaymakam Hatam'dan vatandaşlara uyarı

Gerze Kaymakamlığı'na vekalet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, korona virüsü salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları uyararak, bu konuda herkesin hassas davranmasını istedi.

23.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:44
Kaymakam Hatam'dan vatandaşlara uyarı
Gerze Kaymakamlığı'na vekalet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, korona virüsü salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları uyararak, bu konuda herkesin hassas davranmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Gerze Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler birçok kişinin yasağa uymayarak dışarıya çıktığının görülmesi üzerine uygulama yaptı. Özellikle maaşlarını almaya gelen vatandaşlara polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken, yaşları 65 yaş ve üstü çıkan kişilerin tespit edilerek haklarında tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildiği öğrenildi. Gerze Kaymakamlığına vekalet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam konuyla alakalı olarak bakanlığın genelgesi doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşların uyarıldığını bu konuda herkesin hassas davranmasını belirtti.

Hatam, vatandaşın ihtiyaç durumunda ALO 12-155-156 numaralı telefonları aradığında vatandaşa gereken yardımın ulaştırılacağını belirterek, "Sokağa çıkma yasağına uymayanların Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma başlıklı TCK 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Dikmen, Gerze, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Serbest piyasada altın fiyatları - Haber Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi - Haber ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 473'e ulaştı - Haber Libya'da Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'ına düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü - Haber 65 yaş ve üzerindekilerin maaşları evde ödenecek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading