Haberler » Güncel » Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu - Haber

Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile görüştü.

12.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile görüştü.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, toplantıda yaptığı konuşma, bir belediyenin yapması gereken en önemli hizmetin alt yapı hizmeti olduğunu söyledi.
Kızıltepe'de, Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü, Elektrik İdaresi TEDAŞ ve doğalgaza ilişkin alt yapı çalışmaları yapıldığını belirten Çam, "İnşallah 2020 baharı çalışma sezonu itibarıyla ilçemizin ana caddelerinden başlayarak var gücümüzle çalışacağız." dedi.
Muhtarlarımızla, vatandaşların huzurlu bir ortamda yaşaması adına çalışmaların devam edeceğini dile getiren Çam, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı. Bu bilinçle çalışmalarımızı azimle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Çam, Kızıltepe, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 Çumra'da madde bağımlılığının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulacak - Haber
14:44 Tapu personeline başarı belgesi verildi - Haber
14:42 Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Haber
14:38 Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı - Haber
14:38 Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakanlar cevapladı - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:45:59