Kaymakam 'Huzur ve Güven' Uygulamasına Katıldı

Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'Huzur
ve Güven' uygulamasına katıldı.
Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerinin sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını söyledi.
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Abbasoğlu, kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığını belirtti.
Huzur ve Güven uygulamasında, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca araçlarda arama yapılırken, vatandaşların GBT sorgusu da yapıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Dumlupınar,Huzur
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:18