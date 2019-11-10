Haberler » Güncel » Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti - Haber

Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Mehmetçik'i ziyaret etti.

10.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:12Kaymakam İhsan Emre Aydın, üs bölgesini ziyaret etti
Kaymakamı İhsan Emre , Mehmetçik'i ziyaret etti.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın ile Bağlıca Jandarma Karakolu ve Seregir üs bölgesine geldi.
Bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan karakolun komutanı Başçavuş Fahrettin Ağca'dan bilgi alan Aydın, mevzileri ziyaret ederek nöbet tutan askerlerle görüşmesinde, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden asker ve korucularımıza teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

İhsan Emre, Kurtalan, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi Erzurum'da defnedildi
16:42 Malatya'da trafik kazası: 11 yaralı
16:41 Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
16:40 Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği'nden Atatürk için mevlit
16:40 Antalya'da yüzlerce balık telef oldu
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:42:50