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Kaymakam İlidi'den Bulanık Özel İdare Müdürlüğüne ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret etti.

16.10.2019 10:28Kaymakam İlidi'den Bulanık Özel İdare Müdürlüğüne ziyaret
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, beraberindeki İlçe Özel İdare Müdürü Mahsum Çapalı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasını ziyaret etti. Köylerde stabilize, parke taşı ve menfez çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kaymakam İlidi, köylerdeki sorunların aciliyet durumuna göre hareket edildiğini, sorunun yaşandığı yerin mahallinde incelenerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra bazı köy muhtarlarıyla bir araya gelen Kaymakam Mehmet İlidi, muhtarların sorunlarını dinleyerek çözüm yollarını dile getirdi. - MUŞ

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bulanık, Bingöl, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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