Haberler » Güncel » Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti - Haber

Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnaf ziyaretinde bulundu.

14.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:23Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti
MUŞ (İHA) – 'un Kaymakamı Mehmet İlidi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafı ziyaret eden Kaymakam Mehmet İlidi, makamının herkese açık olduğunu dile getirerek, bu tür ziyaretleri de sık sık yapacağını ifade etti. İlidi, "Esnafın sorunlarını dinleyip, beklentilerinin olup olmadığını sorarak ihtiyaçları doğrultusunda istişare yaparak çözüm yolları hakkında görüşme yaptık. İlçemizde yapılan projeler ve çalışmalar hakkında esnaflara bilgi verdik. Esnaflarımız ne kadar hareketli olursa, ilçemizin ticari durumu da o kadar hareketli olacaktır. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ki ilçemizdeki hareketlilik artsın. Esnafımızın sattığı ürünler, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Esnaf ziyaretinde Kaymakam Mehmet İlidi'ye Kaymakamlık Yazı İşler Müdürü Abdulhakim Erdoğan ve Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı da eşlik etti. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Kalın: "Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı"
18:28 "Bir Işıkta sen Yak" projesi hayata geçirildi
18:22 Bafra'da hizmet seferberliği
18:26 Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:28:41