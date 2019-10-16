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Kaymakam İlidi, komandolarla bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

16.10.2019 09:33Kaymakam İlidi, komandolarla bir araya geldi
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı tarafından komandonun bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler alan Kaymakam İlidi, onlarla sohbet etti. Kaymakam İlidi, "Bütün güvenliğimizin sizlerin sorumluluğunda olduğunu biliyoruz. Bunun için canla başla çalışıyorsunuz. İlçe adına gerekli hassasiyeti gösterdiğinizden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Mehmet İlidi, her zaman bütün koşullarda askerin yanında olduklarını belirterek, buradan ayrıldı. - MUŞ

Jandarma, Komando, Güncel

Kaynak: İHA

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