Haberler » Güncel » Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi .

16.10.2019 10:44Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi .
Sitede iş yeri sahiplerinin dile getirdiği sorunları ve taleplerini dinleyen İlidi, yaklaşık 3 ay önce ilçede göreve başladığını söyledi.
Sanayi esnafıyla tanışmak ve sıkıntılarını yerinde dinlemek için ziyareti gerçekleştirdiğini belirten İlidi, "Bu ilçenin gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kapım her zaman sizlere açık. İlçeyi yaşanabilir kılmak için bütün çalışmalarımızı sizlerle birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.
İş yeri sahipleri de İlidi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 Bacağını keseceklerdi, bulgar top model türkiye'de yürüdü
12:11 Altında saklandığı aracın alarmı çalınca yakalandı
12:11 Ceylanpınar'ın karşısındaki resulayn'da terör mevzileri vuruluyor
12:11 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
12:11 Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı
12:10 Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
12:10 Barış Pınarı Harekatı'na sağlıkçı desteği
16.10.2019 12:12:31