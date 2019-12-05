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Kaymakam İlidi, vatandaşın sorunlarını dinledi

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, her ay düzenli olarak yapılan halk toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

05.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:26Kaymakam İlidi, vatandaşın sorunlarını dinledi
Kaymakamı Mehmet İlidi, her ay düzenli olarak yapılan halk toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam İlidi, toplantıda yaptığı konuşmada, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.
İlçe sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini dinlemek için her ay toplantı yaptıklarını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:
"İhtiyaç sahiplerinin sorunu benim sorunumdur. Vatandaşın her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Devletin kaynaklarını vatandaşlara ulaştırıyoruz. Talepleri karşılamak, her türlü soruna çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.
Toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz da hazır bulundu.

Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

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