Kaymakam İmamoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren yatırımcılarla bir araya geldi.
09.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:10
Adıyaman 'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren yatırımcılarla bir araya geldi.
Besni Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcıları tek tek ziyaret eden Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, bir araya geldiği yatırımcılarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, işletme sahipleriyle yaptığı görüşmelerin ardından fabrikalarda çalışan işlerle de sohbet ederek onlara işlerinde kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN
Besni Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcıları tek tek ziyaret eden Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, bir araya geldiği yatırımcılarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, işletme sahipleriyle yaptığı görüşmelerin ardından fabrikalarda çalışan işlerle de sohbet ederek onlara işlerinde kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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