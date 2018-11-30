30 Kasım 2018, 14:14
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Kaymakam Işıktaş, Tügva'yı Ziyaret Etti

Kaymakam Işıktaş, Tügva

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Şubesi'ni ziyaret etti.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Şubesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Işıktaş, şube temsilcisi Fırat Haşimoğlu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada, ilçenin terörden arındırıldığına işaret ederek, "Gençlere yönelik her türlü çalışmanın arkasındayız. Ülkemizin geleceği için gençlerimize yatırım yapmalıyız." diye konuştu.

Haşimoğlu ise, yaptıkları çalışmalara değinerek, "Vakıf olarak milli ve manevi değerler sahip gençler yetiştireceğiz. Gençlerimizi dinleyeceğiz ve onların sesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Işıktaş, daha sonra vakıf bünyesindeki kurslarda incelemede bulundu.
30 Kasım 2018 Cuma 14:14