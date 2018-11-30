Kaymakam Işıktaş, Tügva'yı Ziyaret Etti

Silopi
Kaymakamı Sezer Işıktaş
, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi Şubesi'ni ziyaret etti.
Kaymakam Işıktaş, şube temsilcisi Fırat Haşimoğlu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada, ilçenin terörden arındırıldığına işaret ederek, "Gençlere yönelik her türlü çalışmanın arkasındayız. Ülkemizin geleceği için gençlerimize yatırım yapmalıyız." diye konuştu.
Haşimoğlu ise, yaptıkları çalışmalara değinerek, "Vakıf olarak milli ve manevi değerler sahip gençler yetiştireceğiz. Gençlerimizi dinleyeceğiz ve onların sesi olacağız." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Işıktaş, daha sonra vakıf bünyesindeki kurslarda incelemede bulundu.