Kaymakam Kaçmaz, Makamında Esnafın Sorun ve Sıkıntılarını Dinledi

23 Kasım 2018 Cuma 10:03



23 Kasım 2018 Cuma 10:03

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Belediye İş Hanında faaliyette bulunan esnafları kabul ederek sorunlarını dinledi.Varto Belediyesi Başkanlığı makamında esnaflarla bir ayara gelen Kaymakam ve Belediye Başkanı vekili Kaçmaz, "Belediyemize ait bulunan iş hanındaki esnaflarımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu nedenle de iş hanımızda bulunan esnaflarımızın daha rahat hizmet verebilmesi için kendilerinin sorunlarını dinlemek üzere bu gün bir araya geldik. Kendilerini dinledim. Onların bize ilettikleri sorunlarının giderilmesi açısında ilgili birimlere gerekli talimatları verdim. Bundan sonrada esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam edeceğiz. Esnaflarımızın yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz ile görüşen esnaflar, yapılan bu toplantı ile sorunlarını dile getirdiklerini ve başkanın sorunlarını çözeceklerinden dolayı hem memnun olduklarını hem de teşekkür ettiklerini dile getirdiler. - MUŞ