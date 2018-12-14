Kaymakam Kadiroğlu'na Ziyaretler

14 Aralık 2018 Cuma 14:31



14 Aralık 2018 Cuma 14:31

Saadet Partisi Ilgın İlçe Başkanı Mazhar Turgut ve yönetim kurulu üyeleri ilçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nu makamında ziyaret etti.Turgut ve beraberindekiler, Kaymakam Kadiroğlu'na ilçede göreve başlamasından dolayı nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kadiroğlu da ilçede hayırlı ve güzel hizmetler yapmak istediğini söyledi.Turgut da, Kaymakam Kadiroğlu'nun ilçeye yeni atanması sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.