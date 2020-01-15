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Kaymakam Kadiroğlu'nun okul ziyareti

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindeki heyet Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

15.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:08Kaymakam Kadiroğlu'nun okul ziyareti
Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindeki heyet Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Kadiroğlu "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesine destek veren sınıfları ziyaret ederek, projeye desteklerinden dolayı sınıf temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.
Projeyle ilgili konuşan Kaymakam Kadiroğlu, "İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonu ile okulumuzdaki 14 sınıfımız birer tane yetim kardeş edinmişler, bunların belgelerini vermek için burada toplandık. Dünyanın değişik ülkelerinde ve Türkiye'nin değişik şehirlerinde 14 tane yetim kardeşiniz oldu. Sizler bu kampanyaya katılan sınıflarımız kendi haçlıklarından çam sakızı çoban armağanı katkılarla birer tane yetim kardeşiniz eğitim öğretim hayatlarına devam edecekler. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç ve Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı da hazır bulundu.

Yunus Fatih Kadiroğlu, Anadolu Lisesi, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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