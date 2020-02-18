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Kaymakam Kafkas kırsal mahalleleri gezdi

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, kırsal mahallede vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

18.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:56Kaymakam Kafkas kırsal mahalleleri gezdi
'in İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, kırsal mahallede vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Derik Kaymakamı Kafkas, ilçeye bağlı Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasındaki köylüler ve eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Kaymakam Kafkas, köylüler tarafından sıcak karşılandı.Köylülerin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Kafkas, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ardından Beşkavak İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Kafkas, öğrencilere kışlık mont ve bot hediye etti. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Kafkas, öğrencilere hediye ettiği kostümleri giydirerek sevinçlerine ortak oldu.

Kaymakam Kafkas daha sonra öğrenci ile öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekti. - MARDİN

Hakan Kafkas, Mardin, Derik, Güncel

Kaynak: İHA

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