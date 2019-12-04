Haberler » Güncel » Kaymakam Kalaylı: 'a'dan z'ye her şey düşünülmüş' - Haber

Kaymakam Kalaylı: "a'dan z'ye her şey düşünülmüş"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, 29 Ekim Mahallesi'nde inşasına başlanan Gençlik Kütüphanesi'nin inşaat çalışmalarını yerinde incelediler.

04.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:28Kaymakam Kalaylı:

Projeye ilişkin konuşan Başkan Fadıloğlu, "5-6 mahalleye hitap edecek, nitelikli, yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğündeki Çıksorut Millet Bahçesi'nin yanında gençlerimizin ve çocuklarımızın rahat ders çalışabileceği, gurup çalışmalarının yapılabileceği, bilgisayarlarla dünyanın her tarafına ulaşabilecekleri bir mekanı yakın zamanda hizmete alacağız" dedi.

Öğrencilerin nitelikli şartlarda ders çalışması, araştırma yapması için ilçenin farklı noktalarında çok sayıda gençlik kütüphanesi oluşturan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye yeni bir gençlik kütüphanesi daha kazandırmak için çalışıyor. 29 Ekim Mahallesi'nde, yapılan ve içerisinde; 600 metrekare kütüphane, 110 metrekare bilgisayar odası, 100 metrekare gurup çalışma odası, 120 metrekare giriş ve bekleme salonu, kafeterya, bay-bayan ve engelli WC ile teknik alanlardan oluşacak Gençlik Kütüphanesi inşaat alanında Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projenin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.

5-6 MAHALLEYE HİTAP EDECEK

Halkın talep ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirdikleri planlamaları hayata geçirmek adına çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çıksorut bölgesinde yaptığımız Çıksorut Millet Bahçesi'nin yanında daha önceden düğün salonu olarak kullanılan bölgede, halkın ihtiyacı olan bir kütüphaneyi hizmete alacağız. Bugün, alanı Kaymakamımız Sayın Ömer Kalaylı ile incelemeye geldik. Çıksorut, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. 5-6 mahalleye hitap edecek, nitelikli, yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğündeki Çıksorut Millet Bahçesi'nin yanında gençlerimizin ve çocuklarımızın rahat ders çalışabileceği, gurup çalışmalarının yapılabileceği, bilgisayarlarla dünyanın her tarafına ulaşabilecekleri bir mekanı yakın zamanda hizmete alacağız. Daha önce buna benzer bir uygulamayı İbrahimli'de yapmıştık. Önceden pazar yeri olarak kullanılan bir alanda yürüttüğümüz çalışma neticesinde alanı merkezi olarak halkımızın kullanımına sunmuştuk. Bu nokta da yıllar önce düğün salonu olarak kullanılmıştı. Sonrasında da engelli kardeşlerimizin atölye olarak kullanılmasına tahsis edilmişti. Yapılan son düzenlemeyle engelli kardeşlerimize farklı bir yer tahsis edildi. Şimdi bu mekanı geniş bir kütüphane olarak kullanacağız. Ben, Sayın Kaymakamımıza verdiği destekler için teşekkür ediyorum. En kısa sürede buranın hizmete açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

GAYET MODERN, BAŞARILI BİR PROJE

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Sayın Belediye Başkanımız ile birlikte 29 Ekim Mahallemizde daha önce çeşitli şekilde kullanılan binanın kütüphane projesini yerinde inceleme imkanımız oldu. Buranın kütüphane olarak projelendirilmesi gayet isabetli bir karar olmuş. Çünkü gerçekten bu bölgemizin nüfus yoğunluğu oldukça fazla. Öğrencilerimizin bilgiye erişmesi bakımından bu bölgemizde kütüphane ihtiyacımız vardı. Yapılacak projeyi inceleme fırsatımız da oldu. Gayet modern, başarılı bir proje. A'dan Z'ye her şey düşünülmüş. Daha önceki tecrübelerden de istifade edilerek, büyün ayrıntılar, detaylar düşünülerek güzel bir proje yapılmış. Ben, Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine böyle bir projeyi ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Millet Bahçeleri, Şehitkamil, 29 Ekim, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:42 Asfalttan tarlaya çilesi' sona erdi -1 - Haber
09:42 Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret - Haber
09:40 Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu - Haber
09:36 Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor - Haber
09:36 Hakkari'de "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" etkinliği - Haber
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı - Haber
09:01 Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi - Haber
08:46 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak - Haber
08:26 TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi - Haber
07:54 Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:44:55