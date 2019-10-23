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Kaymakam Kanyılmaz muhtarlarla buluştu

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

23.10.2019 16:22Kaymakam Kanyılmaz muhtarlarla buluştu
Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Kanyılmaz, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini dile getiren Kanyılmaz, "Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız. Sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Suluova, Güncel

Kaynak: AA

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