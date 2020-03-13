Kaymakam Kara başarılı öğrencileri tebrik etti
Payas Kaymakamı Polat Kara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında derece alan Payas Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini tebrik etti.
13.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42
Payas Kaymakamı Polat Kara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında derece alan Payas Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini tebrik etti.
Payas Özel Eğitim Uygulama Okulu, sıfır atık konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Geri Dönüştürülebilir Atık" yarışmasında 2 ödül aldı.
Okula ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Kara, öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Ziyarette ödül alan öğrenciler Deniz Çörtük, Ömer Alpaslan, Umut Bozkurt ve Muhammet Çağrı Aytimur ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı da hazır bulundu.
Payas Özel Eğitim Uygulama Okulu, sıfır atık konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Geri Dönüştürülebilir Atık" yarışmasında 2 ödül aldı.
Okula ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Kara, öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Ziyarette ödül alan öğrenciler Deniz Çörtük, Ömer Alpaslan, Umut Bozkurt ve Muhammet Çağrı Aytimur ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Polat Kara, Payas, Güncel
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