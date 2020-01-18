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Kaymakam Karahan, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, bazı mahalleleri ziyaret etti.

18.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:52Kaymakam Karahan, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi
Kaymakamı Erkan Karahan, bazı mahalleleri ziyaret etti.
Kaymakam Karahan, Vakıfiğdemiir Mahallesi Muhtarı Talat Kaya, Deliller Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özgür ve mahalle sakinleri ile görüşerek, sorun ve talepleri dinledi.
Karahan, sorun ve isteklerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Mahalle ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutan Vekili Yetiş Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu, Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Veli Emre Yiğit ve İlçe Müftüsü Safi Çıınar da katıldı.

Hüseyin Özgür, Erkan Karahan, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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