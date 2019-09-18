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Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan gezginci arıcılara ziyaret

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçede bulunan gezginci arıcıları ziyaret etti.

18.09.2019 17:18Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan gezginci arıcılara ziyaret
Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, ilçede bulunan gezginci arıcıları ziyaret etti.
Boğaz köyü bölgesinde arıcılık yapan Metin Yüksel ve Nedim Tunç ile bir süre sohbet eden Karaosmanoğlu, ilçe genelinde 37 gezginci arıcının yaklaşık 11 bin arılı kovanla faaliyet gösterdiğini söyledi.
Gölova'nın zengin bitki florasına sahip olduğunu belirten Karaosmanoğlu, bölgenin yaz aylarında gezginci arıcıların konaklaması açısından çok iyi bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.
Farklı çiçek türlerinin çok olmasından dolayı arıcıların bölgeyi tercih ettiğini aktaran Karaosmanoğlu, "Bölgemizde bulunan gezginci arıcılarımızın yaşadığı yerlerde konaklama ile ilgili konularda sohbet ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için arıcı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu yıl bal üretiminin güzel olduğunu duyduk. Bu da ülkemizin ekonomisi için bizleri mutlu etti." dedi.

Ziyarette Kaymakam Karaosmanoğlu'na, İl Genel Meclis Üyesi İlyas Vahapoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Sönmezateş eşlik etti.

Gölova, Güncel

Kaynak: AA

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