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Kaymakam Karataş'tan kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılay'ı Çorum Şubesi tarafından Laçin ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

19.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:03Kaymakam Karataş'tan kan bağışı kampanyasına destek
Türk 'ı Çorum Şubesi tarafından ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan bağışı aracını ziyaret ederek destek olan Laçin Kaymakamı Emine , herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Karataş, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemli. Herkesi bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kızılay, Karataş, Laçin, Güncel

Kaynak: İHA

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