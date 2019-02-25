Kaymakam Karatekeli'ye 'Vergi Haftası' Ziyareti

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Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Vergi haftası sebebiyle Kaynarca Mal Müdürü Erdoğan Mustafa Üstündağ'ı makamında ağırladı.Vergi Haftası münasebetiyle Kaynarca Mal Müdürü Erdoğan Mustafa Üstündağ, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli'yi makamında ziyaret etti. Mal Müdürü Erdoğan Mustafa Üstündağ ziyarette yaptığı açıklamada, "Vergi Haftası'nın amacı mükelleflerimize gönlü vergi ödeme alışkanlığı kazandırmak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmaktır" dedi.Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de vergi bilincinin oluşturulması ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. - SAKARYA