Kaymakam Kaşıkçı İçin Veda Yemeği Düzenlendi

İzmir
'in Bergama
Kaymakamlığına tayini çıkan Yüksekova
Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı
için ilçede veda yemeği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Öğretmenevi'nde verilen yemekte konuşan Kaymakam Kaşıkçı, görev yaptığı süre zarfından eğitime büyük önem verdiğini söyledi.
Öğretmenlerin eğitim ve öğretimdeki önemine değinen Kaşıkçı, "Sizler memleketimizin geleceğini teslim alacak evlatlarımız için kıymetlisiniz. Yaptığınız işin ülkemiz ve memleketimiz için ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Biz eğitimin her zaman içinde olduk. Evlatlarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için gayret gösterdik. Eğitimde yer alan arkadaşlarımızın da yanında olduk." diye konuştu.
Programa, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve öğretmenler katıldı.
Yüksekova,Bergama,İzmir
15 Kasım 2018 Perşembe 15:31