Kaymakam Kaşıkçı Uğurlandı

İzmir
'in Bergama
Kaymakamlığına atanan Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı
için uğurlama töreni düzenlendi. Hükümet
Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Kaşıkçı, ilçenin her yönden bir gelişim ivmesi yakaladığını söyledi.
Yoğun bir dönemde çalıştıklarını aktaran Kaşıkçı, "Kimsenin hayal bile edemeyeceği yatırımlara el attık. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle hepsi tamamlanacak. Bıraktığımız ilçemiz umuyorum ki daha iyi, daha güzel bir şekilde gelişecek." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Müftü
Şakir Şahin tarafından dua okundu.
Kaşıkçı, burada kurum amirleriyle vedalaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.
Mahmut Kaşıkçı,Yüksekova,Bergama,İzmir