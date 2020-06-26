Kaymakam Kaya 2020 Sevgi Yılı ziyaretlerine başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, 2020 Sevgi Yılı dolayısıyla Şuhutlu vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kaya 2020 Sevgi Yılı ziyaretlerine başladı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:59
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, 2020 Sevgi Yılı dolayısıyla Şuhutlu vatandaşlarla bir araya geldi.

Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Valiliği tarafından "2020 Sevgi Yılı" projesi kapsamında 40 aileyi ziyaret etti. 40 aileyi ziyaret eden Kaymakam Kaya ve daire amirleri aile bireylerine Afyonkarahisar Sevgi Yılı kitapçığı hediye etti. Ayrıca ziyaret, Covid 19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarına uyularak gerçekleşti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nurullah Kaya, Şuhut, Afyon, Güncel, Haber

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