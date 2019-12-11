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Kaymakam Kaya'dan Şırnak'ta yaralanan uzman çavuşun ailesine ziyaret

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Şuhutlu Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın Başören Mahallesi'nde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

11.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:27Kaymakam Kaya'dan Şırnak'ta yaralanan uzman çavuşun ailesine ziyaret
Kaymakamı Nurullah Kaya, 'ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Şuhutlu Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın Başören Mahallesi'nde yaşayan ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'ya ziyareti esnasında, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam da eşlik etti. Ziyarette, Şırnak'ın İdil ilçesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın annesi Fadime ile babası Bilal Özkan'a geçmiş olsun dilekleri iletildi. Özkan ailesi, geçmiş olsun ziyaretine gelen heyete teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ziyaret esnasında yaralı uzman çavuşun yanında bulunan abisi Gökhan Özkan ile görüntülü konuşularak son gelişmeleri öğrenen Kaymakam Kaya ve Özkan ailesi, durumunun iyi olduğunu öğrendi. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Ömer Özkan, Şırnak, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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