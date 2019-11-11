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Kaymakam Kaya Karlık Sultan Türbesini ziyaret etti, köyü halkının sorunlarını dinledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Karlık köyündeki Karlık Sultan Türbesi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

11.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:05Kaymakam Kaya Karlık Sultan Türbesini ziyaret etti, köyü halkının sorunlarını dinledi
Afyonkarahisar'ın İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Karlık köyündeki Karlık Sultan Türbesi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Türbe ziyaretinin ardından vatandaşlar ile köy meydanında hasbihal eden Kaymakam Kaya, Karlık Sultan Türbesi'nin tamiratı ile ilgili sorunları not aldı. Ayrıca vatandaşlar Kaymakam Kaya'ya kilit parke eksikliği, mahalle çeşmelerinin önündeki havuz suyu ile ilgili sorunları da dile getirdi.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, konu ile ilgili açıklamalarında, "Karlık köyümüzün kıymetli güzel insanları ile bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Karlık Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek burada yapılması gereken tamirat işlemleri ile ilgili sorunları not aldık. İnşallah Karlık Sultan Türbesi'ni Kültür Turizm Müdürlüğü'nce araştıracağız. Köy halkımızın izah ettiği hamam yeri olarak bilinen bölgeyi gezdik. Vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde gerekli notlarımızı aldık. Çalışmalarımız ilçemizin dört bulvarında devam ederken vatandaşlarımızdan gelen talepleri de gönülden değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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