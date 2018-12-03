Kaymakam Kaya Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya
köy ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Kaya Demirbel, Oynağan ve Karacaören
köylerini ziyaret ederek, köy kahvesinde vatandaşlarla beraber hasbihal etti. Akabinde köy sakinleri ile karşılıklı fikir alış-verişinde bulunan Kaymakam Kaya, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra gerekli notlarını alarak köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Son olarak Kaymakam Kaya, köy sakinleri ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaya'ya Şuhut İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İl Genel Meclisi Üyesi Zübeyde Balı ve daire amirleri eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR
Karacaören,Nurullah Kaya,Şuhut,Afyonkarahisar
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:48