Kaymakam Kaya'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Afyonkarahisar Şuhut
Kaymakamı Nurullah Kaya 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Nurullah Kaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolaysısıyla yapmış olduğu açıklamalarında, " Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk, tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir. Türk ve dünya tarihinde derin izler bırakan bir liderin aramızdan ayrılışı da milletimiz için büyük bir kayıp olmuştur. Milletçe, Türkiye
Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak O'nun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz. Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Atatürk, daima Türk milletinin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Şuhut,Afyonkarahisar,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:46