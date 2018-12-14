Kaymakam Kaya Osb'de İncelemelerde Bulundu

14 Aralık 2018 Cuma 16:43



14 Aralık 2018 Cuma 16:43

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gazi Kaya, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.Kaymakam Adem Kaya, OSB'de bulunan tekstil firmalarına gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında işletme alanında çalışan işçilere kolaylıklar diledi.Kaymakam Kaya, daha sonra firma yöneticilerinden üretim hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, "Organize sanayi bölgesinin, Kahta'nın sosyo-ekonomik, istihdam ve sanayileşme konusunda büyük bir ivme kazandırdığını söyledi.Kahta Organize Sanayi Bölgede bin 450 kişinin istihdam edildiğini belirten Kaya, "Bu istihdam sayısı çok önemli bir rakam. Ama hedefimiz daha çok iş ve üretim sağlayarak istihdamın giderek artmasını sağlamak. Bu kapsamda sanayicilerimizin bütün taleplerini gün be gün yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Alt yapı işlerini tamamladık, EPDK'dan elektrik dağıtım lisansı alarak enerji dağıtımına başladık, su deposunu faaliyete geçirerek su hizmetini sağlıyoruz. Son olarak bakır şebekeyle kurulan Telekom hatlarını tamamen fibere dönüştürerek sanayicilerimize hızlı ve kesintisiz internet hizmeti sağladık. Şimdi ise Cumhurbaşkanımızın desteği ve bakanlar kurulu kararı ile Kahta doğal gaz RMS istasyonundan, OSB'nin tamamına hizmet verecek. 2,5 Milyon TL yatırımla doğal gaz uygulama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Umarım 2019 yılı içerisinde faaliyete girerek bölgemizin doğalgaz ihtiyacı karşılanacaktır. Ayrıca 2. Etabımızın açılması, enerji nakil hattı ve idari bina talebimiz için de gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak bakanlığımıza bildirdik. Ben bu hizmetin buralara gelmesinde, sanayileşmenin ve istihdamın artmasında başından beri takipçisi ve destekçisi olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN