Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Kaya sigara ve gıda denetimi yaptı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezinde bulunan kahvelerde sigara, lokantalarda ise gıda denetimleri yaptı.

16.09.2019 14:37Kaymakam Kaya sigara ve gıda denetimi yaptı
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezinde bulunan kahvelerde sigara, lokantalarda ise gıda denetimleri yaptı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezinde bulunan kahvehaneler de sigara denetimi yaparken, öğrencilerin uğrak yeri lokantalarda da gıda denetimi yaptı. Denetimlere İlçe Emniyet Karakol Amiri Sefer Yalçın, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan ile denetimlerini gerçekleştiren, Kaymakam Kaya yaptığı açıklamada, "Sigara denetimleri zaten rutin olarak yapılıyor, bizde bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kahvelerimiz de denetimleri gerçekleştirdik, kahvelerimiz yasak konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar, bunu gördük, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Okullarımızın eğitime açılması dolayısıyla da öğrencilerimizin ağırlıklı olarak yemek yedikleri ayaküstü fastfood tarzı lokantalar da ki gıdaları inceledik, pişirme yerlerini kontrol ettik, toplum sağlığına gerekli özeni göstermek zorundayız" dedi. - BALIKESİR

Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Büyükçekmece tem'de tır yangını (1)
17:22 Hes barajında kadın cesedi bulundu
17:21 Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
17:21 Üniversiteli berfin'in katiline 45 yıl hapis
17:20 Düzensiz göçmen akını artarak devam ediyor
17:20 Gaziantep'te 'birlikte yürüyelim' korteji
17:20 Çobanbey hastanesi yakınındaki bombalı saldırı kamerada