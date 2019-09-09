Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin öğrencileri yalnız bırakmadı

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, öğrencileri yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde yalnız bırakmadı.



2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde okul ziyaretleri yaparak öğrencilerin heyecanına tanık oldu.



Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin, ilk önce Lüleburgaz TOKİ mevkiinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu'na ziyarette bulundu. Minik öğrencilerle buluşan Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin, yeni sezonda öğrencilere başarılar dileyerek öğütlerde bulundu.



Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin'in ikinci durağı ise Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu oldu. Önce beden eğitimi dersindeki öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okulun 5-A, 5-B, 5-C ve 5-D sınıflarını ziyaret ettiler.



Kaymakam Mustafa Kaya öğrencilere "Çocuklar çok araştırın, sorun, sorgulayın, okuyun, inceleyin. Umarım yaz tatilinde iyi dinlenmişsinizdir. Hepinize başarılı bir sezon diliyorum" dedi. - KIRKLARELİ