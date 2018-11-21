Kaymakam Keklik: "Yaşama Bağlanan Hayatlar Projesi Bizim İçin Çok Önemli"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, madde kullanımına karşı hazırlanan "Yaşama Bağlanan Hayatlar Projesi"nin çok önemli olduğunu söyledi.İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ve sekretaryasını İlkadım Adnan Ölmez Ortaokulunun yürüteceği "Yaşama Bağlanan Hayatlar Projesi", İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında yapılan toplantıda tanıtıldı.Toplantıda açıklamalarda bulunan İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, madde kullanım yaşının giderek düşmesi ve maddeye ulaşımın kolaylaşmasının çocuklar ve gençler açısından büyük bir sorun olduğunu söyledi. Bu konuda Emniyet Müdürlüğü ve jandarma kuvvetlerinin ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Keklik, "Ancak bizler tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. O yüzden İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün katkıları ile hazırlanan 'Yaşama Bağlanan Hayatlar Projesi' bizim için çok önemli" dedi.İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise madde kullanımının artması ve maddeye başlama yaşının gün geçtikçe düşmesini önlemek için toplumun her kesiminin çalışmalar yapması gerektiğini aktardı. Toplantı ile amaçlarının kurumlar arası bilgi alışverişinde bulunarak projeyi amacına uygun şekilde yürütebilmek olduğunu kaydeden Akmeşe, böylelikle kendine ve yaşamına zarar veren çocukları topluma kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı."Yaşama Bağlanan Hayatlar Projesi" ile 18 yaşının altında olup 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve daha önce madde kullandığı emniyet müdürlüğünce tespit edilmiş olan gençlerin topluma kazandırılması, birer meslek sahibi olarak rehabilite edilebilmeleri hedefleniyor. - SAMSUN