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Kaymakam Keleş'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

30.09.2019 14:46Kaymakam Keleş'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen görüşmede ilçede yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler görüşüldü.
Belediye Başkanı Demirbaş, Çubuk için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunlarının sahiplenilmesinin ve çözüm odaklı hareket edilmesinin önemine değinerek, bu konuda Kaymakamlık ve belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kaymakamlığımız ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Kaymakam Adem Keleş'in ilçemiz için güzel düşünceleri var. İnşallah onları el birliğiyle hayata geçirmek için mücadele edeceğiz." dedi.
Kaymakam Keleş de, Demirbaş ile sık sık bir araya geleceklerini ifade ederek, ilçede incelemelerinin ve ziyaretlerinin sürdüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

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