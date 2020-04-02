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Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi

Pazar yerine gelen vatandaşlar Zabıta tarafından duvara asılan dezenfektan Pazar yerinin dezenfeksiyonunun yapılması Pazar stantlarında oluşturulan güvenlik bantları Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın zabıta müdürü Ünal Ayten'den yapılan çalışmalar ile ilgili...

02.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:45
Pazar yerine gelen vatandaşlar
Zabıta tarafından duvara asılan dezenfektan
Pazar yerinin dezenfeksiyonunun yapılması
Pazar stantlarında oluşturulan güvenlik bantları
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın zabıta müdürü Ünal Ayten'den yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alması
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın pazar yerinde denetimlerde bulunması
Kaymakam Adem Keleş'in pazar esnafı ile konuşması
Kaymakam Keleş'in zabta müdürüne kimlik sorgulanması için talimat vermesi
- Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan pazar denetimi
Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Bazarı'nı denetleyerek vatandaşlara koronavirüsle ilgili 14 kurala uymaları ve evde kalmaları çağrısında bulundu.
Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan ve ilçenin tek kapalı pazarı olan Çubuk Pazarı'nı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.
İlçede, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir taraftan önlemler artırılırken, diğer taraftan da vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapılıyor. Halk pazarında giriş ve çıkışlar ayrılırken, zabıta ekipleri pazar içinde belirlenen sayı kadar girişlere müsaade ediyor. Pazarın çeşitli noktalarına el dezenfektanları yerleştirilirken, esnafın maske ve eldivensiz satış yapmasına izin verilmiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yayımladığı 14 kuralın bulunduğu brandaların asıldığı pazarda, anonslarla kurullar hatırlatılırken, çeşitli aralıklarla da pazar dezenfekte diliyor.
Esnafa ücretsiz maske ve eldiven dağıtımının yapıldığı pazarda, zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşları ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.
Esnafları maskesiz satış yapmamaları konusunda uyaran Kaymakam Keleş, vatandaşları da sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılar yaptı. Pazarda tezgahları tek tek gezen Kaymakam Keleş, yetkilileri de kimlik kontrolü yapmaları ve kurallara uymayanlara ceza kesmeleri konusunda uyardı.
Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Küresel salgın koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bununla beraber ilçemizde kurulan ÇubukBazarı'nda esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.
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Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş’dan pazar denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Zabıta, Çubuk, Güncel

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Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi
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