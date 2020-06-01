Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan, Hayvancılık İhtisas Bölgesine ziyaret

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

01.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:48
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilk olarak bölgenin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Keleş ve Demirbaş daha sonra inşaat çalışmalarını inceledi.
Kaymakam Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 4 işletmenin inşaat çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
Ziyarette yatırımcılarla bir araya geldiklerini aktaran Keleş, "Onlara hem moral ve destek vermek istedik hem de yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.
Bölgeye yatırımcı çekmek için her türlü kolaylığı sağladıklarını dile getiren Keleş, "Zaman zaman yeni talepler geliyor. 10 firmayla daha görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda sayının artacağına inanıyorum." diye konuştu.
Belediye Başkanı Demirbaş ise bölgenin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle ilçedeki hayvan sayısının iki kat artacağını belirterek, "İnşallah ilçemiz sektörde söz sahibi olacak." dedi. Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş’tan, Hayvancılık İhtisas Bölgesine ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Abdullah Demirbaş, Baki Demirbaş, Adem Keleş, Çubuk, Güncel, Haber

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