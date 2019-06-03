Kaymakam Kendüzler'den bayram mesajı

Hakkari
'nin Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ramazan Bayramı
için bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Kendüzler'in Bayram mesajında, "Bayramlar, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin yaşandığı bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu, huzurlu ve her zaman bir öncekinden daha güzel bir bayram diliyor Ramazan Bayramı'nın tüm neşe ve güzelliğinin sizlerle olmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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