Kaymakam Kendüzler'e Yoğun İlgi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:00



06 Aralık 2018 Perşembe 11:00

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, gittiği her yerde vatandaşlarla birebir ilgilenmesi nedeniyle kısa sürede ilçe halkının gönlünde taht kurdu.İlçedeki bir düğün salonunda Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğinin düzenlediği 5 Aralık Kadın Hakları Günü programına katılan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, tüm masaları dolaşarak katılımcılarla birebir görüştü. Kaymakam Kendüzler, kadınların sıkıntılarını tek tek dinleyerek, gününü kutladı.Kadınlar ise, Kendüzler'in yakın ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok çok mutlu olduk. Bize değer veren Kaymakamımız Kendüzler'e çok teşekkür ederiz. Çünkü Yüksekova'nın beklediği hizmet adamı diyebileceğimiz bir yöneticidir" dediler. - HAKKARİ